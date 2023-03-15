Başakşehir Gent maçı CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, Belçika ekibi Gent ile kozlarını paylaşıyor.

İlk mücadele 1-1'lik skorla sona ererken Başakşehir mutlak tur için sahada.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - GENT MAÇI CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR - GENT MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Ömer, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka

Gent: Roef, Castro-Montes, Ngadeu-Ngadjui, Piatkowski, Torunarigha, Fofana, Kums, De Sart, Hong, Cuypers, Orban

BAŞAKŞEHİR - GENT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Gent maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele TV 8.5'ta canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR TUR PEŞİNDE

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransız Benoit Bastien düdük çalıyor. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapıyor. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertliler, deplasmanda 1-1 biten maçın rövanşında evinde galip gelip, tur atlayarak çeyrek finale kalmak istiyor. Medipol Başakşehir'de ismi UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Caner Erkin sahada yer almıyor.

AVRUPA'DA BAŞARILI PERFORMANS

Medipol Başakşehir, bu sezon mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Turuncu-lacivertli takım, bu kulvarda oynadığı 12 maçın 8'ini kazanıp, 4'ünde berabere kalırken, sadece 1'ini kaybetti. Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda İsrail'in Maccabi Netanya, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik'i eleyen Başakşehir, play-off turunda da Belçika temsilcisi Antwerp'e üstünlük sağlayarak grup aşamasına yükseldi. Turuncu-lacivertli takım, İskoçya'nın Hearts, Letonya'nın RFS ve İtalya'nın Fiorentina ekibiyle yer aldığı grubu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna çıktı. İstanbul temsilcisi, bu mücadelelerde 27 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 8 gol gördü.