Başakşehir'de Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş taraftarı için sert sözler!

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Mücadeleden Beşiktaş 2-0'lık skorla galip ayrılırken Emre Belözoğlu'dan karşılaşma sonu flaş açıklamalar geldi.

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN SÖZLERİ

Yine biz iyi oynadık, ne yazık ki Beşiktaş'ın merkezindeki üçlüye çalıştık ama çalıştığımız yerden yedik. Oyuncuların da bizi dinlemesi gerekiyor. Mücadele ettiler, bir şey diyemem. Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i tebrik ederim."

Beşiktaş büyük bir camia. Beşiktaş taraftarına yakışmıyor, bizim de ailemiz, annemiz var.

Kendilerine yakıştırıyorlar, yakışmıyor. Tertemiz bir annem, eşim var. Beşiktaş'a gönül verenler hassaslardır, yakışmadı. Teknik adam olarak ilk defa Beşiktaş'a kaybettim. Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı. Buraya gelenler, ahlaktan ve çok ağır olacak belki ama haysiyetten yoksun. Bu tavırla olmaz. Söyleyebileceğim şey bu.

Ülke bu kadar acıyı yaşamışken, maçlara hazırlanırken zorlanıyoruz. Amacımız Türkiye'yi temsil etmek. Çeyrek final çok büyük başarı olur. Belki de kulüp tarihinin en önemli maçına çıkacağız. Oyuncular iyi hazırlanmalı. Teknik adamlar çok fazla rol biçiyoruz ama bu işin %80'i oyunculardır.

Pep Guardiola da, Jose Mourinho da olsanız, bu işin asıl başrolü oyunculardır. Beşinci haftada "Türkiye'ye gelmiş en büyük teknik adam yapıp," son haftalarda "Bunu göndermemiz lazım" onlarca yıldır devam eden senaryolar.