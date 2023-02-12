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Başakşehir'den Uğur Kurt için taziye mesajı

Başakşehir, bir dönem turuncu-lacivertlilerin akademisinde de görev alan İskenderunspor Kaleci Antrenörü Uğur Kurt'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 17:06
Başakşehir'den Uğur Kurt için taziye mesajı

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından Başkan Göksel Gümüşdağ imzalı paylaşılan taziye mesajında, "Akademimizde de görev almış, son olarak İskenderunspor'un kaleci antrenörü olarak çalışan Uğur Kurt'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Hocamıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" denildi.

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