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Mehmet Büyükekşi'den Başakşehir'e ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Akademileri projesi kapsamında sürdürdüğü ziyaretlerine İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile devam etti. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ev sahipliği yaptığı ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, lacivert turunculu kulübün Fatih Terim Futbol Kompleksi tesislerini gezerek incelemelerde bulundu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 16:40
Mehmet Büyükekşi'den Başakşehir'e ziyaret
TFF Yönetim Kurulu Üyeleri'nden İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Müslüm Özmen, Stratejik ve Kurumsal İletişim Sorumlusu İdil Karademirlidağ Suher, 1. Lig Kulüpleri Sorumlusu Talat Papatya ve 2. ve 3. Lig Kulüpleri Sorumlusu Volkan Can'ın da yer aldığı ziyarette Büyükekşi, altyapı akademisi için mevcut 6 adet sahası bulunan ve tesislerini akademi odaklı genişletmeyi sürdüren Başakşehir Futbol Kulübü'nün altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

BÜYÜKEKŞİ: BAŞAKŞEHİR GURUR VERİCİ, BİR ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPMIŞ

Futbol Akademileri projesi kapsamında Süper Lig kulüplerine ziyaretlerini sürdürdüklerini belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Son olarak salı günü Antalyaspor kulübümüzü ziyaret ettik. Bugün de Başakşehir kulübümüzün tesislerini gezdik. Gerçekten gurur verici, takdir edilmesi gereken bir altyapı çalışması yapmışlar. 250 dönüm üzerinde çok güzel bir tesis inşa edilmiş. Sadece altyapıya ait 6 adet saha ve kapalı spor salonu var. Şu an altyapı futbolcularının kalacağı yerlerin inşaatı devam ediyor. 2023-2024 sezonuna yetişecek güzel bir tesis inşa ediyorlar. Hem misafirperverliği hem de bu güzel tesisleri yaptığı için sayın başkana çok teşekkür ediyorum. İnşallah diğer kulüplerimiz de benzer şekilde aynı güzellikte tesisleri yaparlar" ifadelerini kullandı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: HASRET DUYDUĞUMUZ BİR ŞEY

Ziyaretlerinden dolayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Başakşehir Futbol kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Bir futbol federasyonu başkanının akademiye bu kadar yoğunlaşması bizim hasret duyduğumuz bir şey. Çünkü Türk futbolunun gelişimi ancak ve ancak üreterek gerçekleşebilir. Başakşehir Kulübü olarak biz sadece yarışmacı olamayız. Hem üretmek hem yarışmak zorundayız. Çünkü sadece yarışırsak, üretemez isek kalıcı olamayız. Kazandığımız başarıların kalıcı olması için ben her zaman altyapının ve akademinin en önemli önceliğimiz olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu duyarlığından dolayı Sayın Federasyon Başkanım Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

GÜMÜŞDAĞ'DAN BÜYÜKEKŞİ'YE FORMA HEDİYESİ

Öte yandan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye adının yazılı olduğu 27 numaralı Başakşehir forması hediye etti.

Daha önce Trabzonspor, Giresunspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor kulüplerini ziyaret eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Akademileri projesi kapsamındaki incelemelerine Süper Lig'in diğer kulüplerine yapacağı ziyaretlerle devam edecek.

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