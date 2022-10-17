Burundi şov

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir, İstanbul derbisinde ligin yenisi İstanbulspor'u konuk etti. Hafta içinde Konferans Ligi'nde Letonya ekibi Rigas'ı devirip gruptan çıkmayı başaran turuncu-lacivertliler, rakibini 2-0 yenmeyi başardı. Maçta iki golü de Başakşehir'in Burundili stoperi Ndayishimiye kaydetti. 23 yaşındaki yıldız, 26'da Deniz'in kullandığı kornerde şık bir kafa vuruşuyla ağları havalandırıp ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.

BU SEZON 4. GOLÜNÜ ATTI

İkinci yarıda da üstün oynayan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, 75'te Aleksic'le ikinci gole yaklaştı. Sırp forvetin şutu direkte patladı. 78'de ise maçın yıldızı Ndayishimiye, yine sahne aldı ve sonucu ilan etti: 2-0. Avrupa'da iki kez ağları sarsan Ndayishimiye, bu sezon ligde siftah yaptı. Başakşehir zirve yarışını sürdürürken, İstanbulspor üst üste 2. yenilgisini aldı.

BELÖZOĞLU TARİHE GEÇTİ

Görev yaptığı 49. lig maçında 30. galibiyetini alan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu (12 beraberlik, 7 mağlubiyet), lig tarihinde Mustafa Denizli'nin (41 maç) ardından bu sayıya en çabuk ulaşan yerli teknik direktör oldu. Belözoğlu, İstanbulspor galibiyetiyle ile ilgili ise "Bugün kazanmak önemliydi. Geçen hafta Sivas yenilgisinden ders çıkardığımızı gösterdik" ifadelerini kullandı.

KORKMAZ: B.ŞEHİR HAK ETTİ

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Medipol Başakşehir'in haklı bir galibiyet elde ettiğini söylerken, futbolcularına sitemkar konuştu. Korkmaz, "Medipol Başakşehir başından sonuna hak ettiği bir galibiyet aldı. Ligin set hücumu en kuvvetli takımına karşı, oyun setinde ve maçın her anında savunma motivasyonumuzun üst düzey olması gerekti" değerlendirmesinde bulundu.