Haberler Başakşehir Burundi şov

Burundi şov

Avrupa’da destan yazan turuncu-lacivertliler, bir topunun da direkten döndüğü maçta İstanbulspor’u 23 yaşındaki stoperiyle devirdi ve nefes kesen şampiyonluk yarışına tutundu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Burundi şov

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir, İstanbul derbisinde ligin yenisi İstanbulspor'u konuk etti. Hafta içinde Konferans Ligi'nde Letonya ekibi Rigas'ı devirip gruptan çıkmayı başaran turuncu-lacivertliler, rakibini 2-0 yenmeyi başardı. Maçta iki golü de Başakşehir'in Burundili stoperi Ndayishimiye kaydetti. 23 yaşındaki yıldız, 26'da Deniz'in kullandığı kornerde şık bir kafa vuruşuyla ağları havalandırıp ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.

BU SEZON 4. GOLÜNÜ ATTI

İkinci yarıda da üstün oynayan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, 75'te Aleksic'le ikinci gole yaklaştı. Sırp forvetin şutu direkte patladı. 78'de ise maçın yıldızı Ndayishimiye, yine sahne aldı ve sonucu ilan etti: 2-0. Avrupa'da iki kez ağları sarsan Ndayishimiye, bu sezon ligde siftah yaptı. Başakşehir zirve yarışını sürdürürken, İstanbulspor üst üste 2. yenilgisini aldı.

BELÖZOĞLU TARİHE GEÇTİ

Görev yaptığı 49. lig maçında 30. galibiyetini alan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu (12 beraberlik, 7 mağlubiyet), lig tarihinde Mustafa Denizli'nin (41 maç) ardından bu sayıya en çabuk ulaşan yerli teknik direktör oldu. Belözoğlu, İstanbulspor galibiyetiyle ile ilgili ise "Bugün kazanmak önemliydi. Geçen hafta Sivas yenilgisinden ders çıkardığımızı gösterdik" ifadelerini kullandı.

KORKMAZ: B.ŞEHİR HAK ETTİ

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Medipol Başakşehir'in haklı bir galibiyet elde ettiğini söylerken, futbolcularına sitemkar konuştu. Korkmaz, "Medipol Başakşehir başından sonuna hak ettiği bir galibiyet aldı. Ligin set hücumu en kuvvetli takımına karşı, oyun setinde ve maçın her anında savunma motivasyonumuzun üst düzey olması gerekti" değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Valerien Ismael tribünleri çıldırttı! Taraftar o ismi göreve çağırdı...
Besim Çırak ile görüntülenen Melisa Döngel'den ters köşe! Berk Atan ile samimiyeti ilerletti
Başkent'te sarı-lacivert gece! İşte Jesus'un 11'i
İspanyollar peşine düştü! Devre arasında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Bizi ve F.Bahçe'yi zor bir maç bekliyor"
Başakşehirli yıldız F.Bahçe maçında yok
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları açıklandı!
🌂Bu hafta hava nasıl olacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uğurcan farkı Uğurcan farkı 06:43
Ismael'den dört farklı tercih geldi Ismael'den dört farklı tercih geldi 06:41
Masuaku'dan asist Masuaku'dan asist 06:39
Burada bir puan kötü değil Burada bir puan kötü değil 06:38
Ismael istifa! Ismael istifa! 06:35
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ankaragücü - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 01:34
Daha Eski
Milli okçu Mete Gazoz Dünya Kupası'nda 3. oldu! Milli okçu Mete Gazoz Dünya Kupası'nda 3. oldu! 01:19
Milli okçu Mete Gazoz Dünya Kupası'nda 3. oldu! Milli okçu Mete Gazoz Dünya Kupası'nda 3. oldu! 01:18
Yusuf Yazıcı: Gedson'dan özür diledim! Yusuf Yazıcı: Gedson'dan özür diledim! 00:41
Yusuf Yazıcı: Gedson'dan özür diledim! Yusuf Yazıcı: Gedson'dan özür diledim! 00:40
Milan deplasmanda kazandı! Milan deplasmanda kazandı! 00:28
Milan deplasmanda kazandı! Milan deplasmanda kazandı! 00:27