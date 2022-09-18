Haberler Başakşehir Başakşehir Karagümrük maçı sonrası Emre Belözoğlu: Her şeye rağmen kazanmalıydık!

Başakşehir Karagümrük maçı sonrası Emre Belözoğlu: Her şeye rağmen kazanmalıydık!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk etti ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ardından turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu ve "Her şeye rağmen kazanmalıydık." dedi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 20:17
Başakşehir Karagümrük maçı sonrası Emre Belözoğlu: Her şeye rağmen kazanmalıydık!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Karagümrük'ü konuk eden ve sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Belözoğlu, "Çok yoğun bir dönemden geçen bir takımız. Bugün itibariyle baktığımızda ilk yarıda tek doğru yaptığımız önde baskıydı. Ön tarafta daha doğru, hızlı oynayabilecek bir takım olduğumuzu daha önce gösterdik ama bugün daha ağır ve hantal kaldık. Bugün oyuna giren bazı oyuncuların performanslarından memnun değilim. Ne olursa olsun kazanmalıydık ama her şeye rağmen kaybetmemek de önemli. Bugün Karagümrük, kazanacak pozisyonlar yakaladı. Bizim oyuna sadık şekilde yola devam etmemiz gerekiyor. Bugünkü performans da değerlendirmemiz ve özeleştiri yapmamız gereken bir performans" diye konuştu. Fiorentina karşısında forma giymeyen 6-7 oyuncunun bugün ilk 11'de sahaya çıktığını da söyleyen Belözoğlu, "Fiorentina karşısında oynamayan 6-7 tane oyuncuyla bu maça başladık ama sanki herkes oynamış gibiydi. Ama olabiliyor bu. Çünkü çok dominant bir oyun talep ediyorum ben. Geçen sene yine böyle bir maç oynamıştık Karagümrük'le ve kaybettik. Bugün kaybetmedik ama beraberliğe sevinmiyorum. Oyuncularda mental bir yorgunluk oluşabiliyor. Milli aralar, ufak tefek kamplar bize her zaman iyi geldi. Bu aranın da iyi geleceğini umuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

DİĞER
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu kızları Zehra Çilingiroğlu’nu yalnız bırakmadı! Sade şıklığıyla göz kamaştıran Zehra "Annesinin kızı" dedirtti...
Son dakika: Trabzonspor'da maçın kahramanı konuştu! "Tüylerim diken diken"
Abdullah Avcı: DNA'mızda bu var!
Bulut'tan penaltı isyanı! "Dünyanın hiçbir yerinde..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir - Fatih Karagümrük | CANLI
Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta?
GTA 6 için bomba iddia! Oynanış videosu sızdırıldı
EYT'de 3'lü maaş hesabının detayları belli oldu!
ÇÖL KAPLANI OLARAK BİLİNEN OSMANLI ASKERİ HANGİSİDİR? | 2022 KPSS Lisans Çöl Kaplanı sorusunun cevabı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Belözoğlu: Her şeye rağmen kazanmalıydık! Belözoğlu: Her şeye rağmen kazanmalıydık! 20:17
Abdullah Avcı: DNA'mızda bu var! Abdullah Avcı: DNA'mızda bu var! 19:46
F.Bahçe - Alanyaspor | CANLI F.Bahçe - Alanyaspor | CANLI 19:42
Siopis: Hak ettiğimiz 3 puanı aldık Siopis: Hak ettiğimiz 3 puanı aldık 19:36
Bartra: Adil olan sonuç buydu! Bartra: Adil olan sonuç buydu! 19:29
Jorge Jesus: Tüm maçlar çok zor Jorge Jesus: Tüm maçlar çok zor 19:21
Daha Eski
Villarreal ile Sevilla yenişemedi! Villarreal ile Sevilla yenişemedi! 19:21
Fırtına'dan müthiş geri dönüş! Fırtına'dan müthiş geri dönüş! 19:06
İstanbul derbisinde puanlar paylaşıldı İstanbul derbisinde puanlar paylaşıldı 18:59
Bodrum Manisa'ya takıldı! Bodrum Manisa'ya takıldı! 18:46
F.Bahçe - Alanyaspor maçı 11'leri belli oldu F.Bahçe - Alanyaspor maçı 11'leri belli oldu 18:28
Everton 3 puanı tek golle aldı! Everton 3 puanı tek golle aldı! 18:26