Başakşehir Karagümrük maçı sonrası Emre Belözoğlu: Her şeye rağmen kazanmalıydık!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Karagümrük'ü konuk eden ve sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Belözoğlu, "Çok yoğun bir dönemden geçen bir takımız. Bugün itibariyle baktığımızda ilk yarıda tek doğru yaptığımız önde baskıydı. Ön tarafta daha doğru, hızlı oynayabilecek bir takım olduğumuzu daha önce gösterdik ama bugün daha ağır ve hantal kaldık. Bugün oyuna giren bazı oyuncuların performanslarından memnun değilim. Ne olursa olsun kazanmalıydık ama her şeye rağmen kaybetmemek de önemli. Bugün Karagümrük, kazanacak pozisyonlar yakaladı. Bizim oyuna sadık şekilde yola devam etmemiz gerekiyor. Bugünkü performans da değerlendirmemiz ve özeleştiri yapmamız gereken bir performans" diye konuştu. Fiorentina karşısında forma giymeyen 6-7 oyuncunun bugün ilk 11'de sahaya çıktığını da söyleyen Belözoğlu, "Fiorentina karşısında oynamayan 6-7 tane oyuncuyla bu maça başladık ama sanki herkes oynamış gibiydi. Ama olabiliyor bu. Çünkü çok dominant bir oyun talep ediyorum ben. Geçen sene yine böyle bir maç oynamıştık Karagümrük'le ve kaybettik. Bugün kaybetmedik ama beraberliğe sevinmiyorum. Oyuncularda mental bir yorgunluk oluşabiliyor. Milli aralar, ufak tefek kamplar bize her zaman iyi geldi. Bu aranın da iyi geleceğini umuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.