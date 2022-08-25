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Antwerp-Medipol Başakşehir maçının ardından Mark van Bommel konuştu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Antwerp'e konuk oldu. İstanbul ekibi sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılırlken gruplara katılma başarısı gösterdi. Mücadele sonrası Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel açıklamalarda bulundu. van Bommel, "Başakşehir'in oyununu biliyorduk, buna hazırlandık ancak rakibimiz çok iyi bir sonuç alarak buradan ayrıldı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 01:25
Antwerp-Medipol Başakşehir maçının ardından Mark van Bommel konuştu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Antwerp'in teknik direktörü Mark van Bommel, istedikleri oyunu sahaya koyamadıklarını ve bunun da yenilgiyi getirdiğini söyledi.

Bosuil Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Van Bommel, "Bitiriciliğimiz yoktu, hızlı çıkamıyorduk, zaman zaman oyundan koptuk. İstediğimiz futbolu sahaya koyamadık. Bu maçın bize tecrübe anlamında katkı sağladığını düşünüyorum. Tüm dünyaya yenilgiyi de olgun bir şekilde kabul edeceğimizi göstermemiz gerekiyor. Bu kulübe ilk geldiğimde de söylediğim gibi biz büyüyen bir kulübüz, yavaş yavaş ilerliyoruz. Başakşehir'in oyununu biliyorduk, buna hazırlandık ancak rakibimiz çok iyi bir sonuç alarak buradan ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Van Bommel, "Forvet oyuncunuz Frey'i neden oyundan erken aldınız?" sorusuna, "Frey'i oyundan almanın doğru karar olduğunu düşündüm. Daha diri bir oyuncu gerekti, Janssen'i oyuna soktum." yanıtını verdi.

Hollandalı teknik adam, son olarak, "Birçok şansımız oldu ama iyi oynadığımızı düşünmüyorum, gol atmakta çok zorlandık. Başakşehir ise gol atmakta zorlanmadı ve galibiyeti aldı." değerlendirmesinde bulundu.

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