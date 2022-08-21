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Erdinç Sözer: Kazandığımız için mutluyuz!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdin Sözer, kazanmayı çok istediklerini ve bunu başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 22:29
Erdinç Sözer: Kazandığımız için mutluyuz!

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sözer, "Bugünkü maçı kazanmak istedik. Son 30 günde 9 maç yaptık. Bizim için çok yoğun geçiyor. 3-4 günde bir maçımız var." dedi.

Çok önemli bir sürece girdiklerine dikkati çeken Sözer, "Bu hafta bizim için çok mühim, bu maçı kazanmak istedik, bu hedefi başardık. Nacer çok güzel bir gol attı, ilk maçını oynadı. Berkay'la 2. golü bulduk. Mesut 15 dakika oynadı, artık bu hafta bütün konsantrasyonumuz Antwerp maçına olacak. Salı-çarşamba hazırlanıp bir galibiyetle turu atlamak istiyoruz. Hedefimiz gruplara girmek. Kulüp için çok önemli. Bu hafta bizim iyi çalışmamız gerek, çok ciddi hazırlık yapıp maçı almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sözer, Mesut Özil'in ilk kez forma giymesinin hatırlatılması üzerine ise, "Mesut'u Fenerbahçe'den tanıyoruz, birlikte çalışmıştık. Son 4-5 hafta beklentilerimizi gerçekleştirdi, çok motiveydi. Bugün ilk maçını hak etti. İnşallah gelecek maçlarda da zaman bulup oynar. Kalitesini sahada yansıtır." şeklinde konuştu.

Erdinç Sözer, "Yeni transfer Traore'yi hangi bölgede değerlendirmek istiyorsunuz?" sorusuna ise, "Traore'yi Lyon'dan biliyorum, daha önce rakip olmuştuk. Değişik pozisyonlarda oynayabiliyor, kanat, ikinci santrfor, yalnız ileride oynayabilir. Onun isteği forvet oynamak biz de o pozisyonlarda onu değerlendireceğiz." yanıtını verdi.

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