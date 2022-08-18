Haberler Başakşehir BAŞAKŞEHİR ANTWERP CANLI MAÇ İZLE 📺 | Başakşehir - Antwerp maçı hangi kanalda? Başakşehir maçı saat kaçta?

BAŞAKŞEHİR ANTWERP CANLI MAÇ İZLE 📺 | Başakşehir - Antwerp maçı hangi kanalda? Başakşehir maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi play-off turu 1. maçında temsilcimiz Başakşehir, Antwerp'i konuk edecek. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, kazanarak avantaj elde etmek istiyor. Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında beşinci kez boy gösterecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Antwerp maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 15:18 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 15:18
BAŞAKŞEHİR ANTWERP CANLI MAÇ İZLE 📺 | Başakşehir - Antwerp maçı hangi kanalda? Başakşehir maçı saat kaçta?

Başakşehir - Antwerp maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Başakşehir - Antwerp maçını canlı izlemek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Belçika ekibi Antwerp'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Antwerp maçı 18 Ağustos Perşembe günü saat 20:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA BEŞİNCİ SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında beşinci kez boy gösterecek. Turuncu-lacivertliler bu süreçte yenilgi almazken, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir bu maçlarda 8 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü. İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde Maccabi Netanya ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti.

SAHASINDA 21. MAÇ

İstanbul ekibi, Antwerp mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 21. iç saha maçını oynayacak. Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 20 maçta, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 20 maçta 24 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.

EN GOLCÜ İSİM VISCA

Medipol Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı. İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa'da 5 gol, Danijel Aleksic 4 gol atarken, Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu 3'er, Deniz Türüç ile Marcio Mossoro da 2'şer kez fileleri havalandırdı. Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 11 golüne ise Stefano Okaka, Youssouf Ndayishimiye, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına'dan Umut Bozok için yeni teklif! İmza tarihi belli oldu...
Atiye'nin kardeş gerçeği! Babasının itirafıyla ortaya çıktı: "Ablam varmış, meğer aynı şehirde birbirimizden haberimiz yokmuş"
Trabzonspor'a El Haddadi transferinde rakip çıktı!
F.Bahçe'nin eski gözdesi Marcelo'dan flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir - Antwerp maçı saat kaçta?
"Hedefimiz yarın maçı kazanmak ve tur atlamak"
DOLAR NE KADAR OLDU? 18 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
ENGELLİ EVDE BAKIM AYLIĞI yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım parası sorgulama | Evde bakım maaşı yatan iller listesi
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 18 Ağustos Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir - Antwerp maçı saat kaçta? Başakşehir - Antwerp maçı saat kaçta? 15:18
Dev çalım! Jesus istedi G.Saray kapıyor Dev çalım! Jesus istedi G.Saray kapıyor 15:09
Malmö - Sivasspor maçı saat kaçta? Malmö - Sivasspor maçı saat kaçta? 15:09
TFF Başkanı Büyükekşi'den Beşiktaş'a hakem yanıtı! TFF Başkanı Büyükekşi'den Beşiktaş'a hakem yanıtı! 14:34
Beşiktaş Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti! Beşiktaş Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti! 14:21
Sevilla'ya B. Münih'ten transfer! İşte bonservisi Sevilla'ya B. Münih'ten transfer! İşte bonservisi 13:24
Daha Eski
Kocaelispor’da 2 ayrılık resmen açıklandı! Kocaelispor’da 2 ayrılık resmen açıklandı! 13:20
Recep Uçar'dan G.Saray sözleri! "Onlar için de zor olacak" Recep Uçar'dan G.Saray sözleri! "Onlar için de zor olacak" 13:18
Ümraniyespor ile Galatasaray bir ilki yaşayacak! Ümraniyespor ile Galatasaray bir ilki yaşayacak! 13:14
Altay'a çifte müjde! Paixao vea Naderi... Altay'a çifte müjde! Paixao vea Naderi... 13:11
Göztepe taraftarından büyük destek! Tüm rakipler geride kaldı Göztepe taraftarından büyük destek! Tüm rakipler geride kaldı 13:10
Rıza Kayaalp tarihe geçmek istiyor! Rıza Kayaalp tarihe geçmek istiyor! 13:07