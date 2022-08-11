Haberler Başakşehir BAŞAKŞEHİR BREIDABLIK CANLI İZLE | Başakşehir - Breidablik maçı ne zaman? Başakşehir UEFA Konferans Lig 3. ön eleme maçı saat kaçta? Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR BREIDABLIK CANLI İZLE | Başakşehir - Breidablik maçı ne zaman? Başakşehir UEFA Konferans Lig 3. ön eleme maçı saat kaçta? Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, 3. ön eleme turunda Breidablik'ı konuk edecek. Başakşehir, 2. ön eleme turunda Maccabi Netanya'yı elemişti. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, sahasında iyi bir sonuç alarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Başakşehir - Breidablik maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir maçı saat kaçta?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 14:21
BAŞAKŞEHİR BREIDABLIK CANLI İZLE | Başakşehir - Breidablik maçı ne zaman? Başakşehir UEFA Konferans Lig 3. ön eleme maçı saat kaçta? Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Breidablik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir, 3. ön eleme turunda Breidablik ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Breidablik maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir maçı saat kaçta?

BAŞAKŞEHİR - BREIDABLIK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Breidablik maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR BREIDABLIK MAÇI CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR - BREIDABLIK MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Leo Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Aleksic, Serdar Gürler, Chouiar, Szysz

Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorvaldsson, Thornhalsson

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Başakşehir - Breidablik maçı saat kaçta?
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