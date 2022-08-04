Breidablik - Başakşehir maçı CANLI izle! Breidablik Başakşehir maçı canlı anlatım | UEFA Konferans Ligi maçı izle

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir, 3. ön eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşıyor. Bu sezonki Avrupa macerasında ilk olarak Maccabi Netanya'yı geçen turuncu-lacivertliler, Breidablik eşleşmesinde de gülen taraf olmak istiyor.

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri İzlanda'da oynanan ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Kopavogsvöllur Stadyumu'nda oynanan mücadelede Finlandiyalı hakem Petri Viljanen düdük çalıyor.





BREIDABLIK - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Morgeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjönsson, Eyjölfsson, Svanthorsson, Thörhallsson, Thorvaldsson

Başakşehir: Volkan, Şener, Leo Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Deniz, Biglia, Aleksic, Ömer Ali, Chouiar, Okaka

BREIDABLIK - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Breidablik - Başakşehir maçı saat 21:45'te başladı. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.



