Mesut Özil: Oynamaya geldim

Başakşehir, Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı imza töreninde Özil'in eşi Amine, kızı Eda ve kardeşi Mutlu Özil de yer aldı. Başkan Gümüşdağ, "İki yıllık anlaşma teklif ettim ama kendisi 'bir yıl sonra tekrar konuşalım' dedi. Rakam konusunda ise takım içindeki kriterleri aşmadan, takım arkadaşlarının üzerine çıkmadan fedakarlık yapmıştır" dedi. "Hedefim sadece futbol oynamak, mutlu, huzurlu olmak" diyen 33 yaşındaki yıldız maestro şunları söyledi: "Hedefim sadece futbol oynamak, mutlu, huzurlu olmak. O yüzden doğru adreste olduğumu düşünüyorum. Numara için de Berkay'la konuştuk. Önceden de tanıyorum, abi-kardeş gibiyiz. 10 numarayı bana verdi. İnsan kendisi çalıştığı zaman hocasız zor oluyor. Elimizden geleni yapacağız, hızlı şekilde sahada olabilmem için antrenmanlara başladık, çok iyi gidiyor."

Futbolda bazen olabiliyor, hedeflerin oluyor, mutlu olmaya çalışıyorsun, işler rast gitmiyor. Orada o şansı bulamadım. Emre hocayı uzun yıllardır tanıyorum, anlattı bana futbol düşüncelerini, çok hoşuma gitti."