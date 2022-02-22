Süper Lig'de heyecan sürüyor Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın nedeniyle ertelenen ve ligin 21. haftasında oynanması gereken Başakşehir ile Konyaspor, Başakşehir'in ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Şubat Salı günü oynanacak olan Başakşehir Konyaspor maçının başlama düdüğü 20.00'da çalacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Medipol Başakşehir, 43 puan topladı. İttifak Holding Konyaspor ise 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 49 puan elde etti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Konya temsilcisi, 2-1 kazanmıştı.

Medipol Başakşehir'de cezalı futbolcular Stefano Okaka ve Deniz Türüç ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir, maçta forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli takımın devre arasında transfer ettiği ve maçın ertelendiği tarihten sonra lisansları çıkan Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan da yarın kadroda yer alamayacak.

BAŞAKŞEHİR-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Aleksic, Serdar Gürler, Chadli, Gulbrandsen

KONYASPOR: Sehic, Barış, Adil, Skubic, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Michalak, Bytyqi, Ahmed Hassan,