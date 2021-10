Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu hedefini açıkladı! "Avrupa'ya..."

Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, antrenman öncesi basın mensuplarına konuştu. Genç çalıştırıcı, kazandıkları Beşiktaş maçını değerlendirirken hedefinin ise Avrupa olduğunu söyledi. İşte Belözoğlu'nun o sözleri...

Beşiktaş, geçen sezonun şampiyonu, kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Kazanmak güzeldi. Bu başlangıcın, tek maçlık bir motivasyon olmadığını göstermek, performansımızı sezonun geneline yaymak istiyoruz. Burada rakibiz ama Avrupa'da oynayan bütün takımlarımızın, maçlarını kazanmasını isterim. Kaybetmesinden mutsuz olurum.

Gençliğimdeki futbolcu gibi önce ulusal, daha sonra uluslararası hedeflerim var. Bu ülkenin en büyük teknik direktörlerinden biri olarak Avrupa'ya gitmek isterim. Bayrağımızı Avrupa'da temsil etmek isterim. Özellikle spesifik bir lig, ülke söylemek doğru olmaz. Şu an tamamen Başakşehir'in hedeflerine konsantreyim. Zamanı gelince konuşulur. Biz şu an Başakşehir'in derdini dert edinmiş durumdayız.