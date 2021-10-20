SPOR HABERİ - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması!

Spor haberi... Geçtiğimiz sezon kısa bir süre Fenerbahçe'yi çalıştıran ve sezonun sonra ermesinin ardından daha önce futbolcu olarak da formasını giydiği Başakşehir ile anlaşarak eski takımının başına geçen Emre Belözoğlu ilk maçında Beşiktaş'a karşı 3-2 galip gelmeyi başarmıştı. Belözoğlu gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken, transfere dair de ipuçları verdi. İşte detaylar...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş maçındaki isteğimizi sezonun geneline yaymak istiyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Biz kendi oyun anlayışımızı hissettirmeye çalışıyoruz. Kazanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz."

"Başakşehir benim çok iyi bildiğim bir camia. Benim için çok özel bir kulüp. Her teknik adamın çalışmak isteyeceği mükemmel bir ortam var. Geçmişte şampiyonluk yaşadı. Şampiyonluklar kovaladı. Her takımın inişli çıkışlı performansları olabilir."

"Transfer adına hiçbir konuşma olmadı. Geçmişte yaptığım görevle alakalı herhalde. Yavaş yavaş scoutumuzla beraber oturup değerlendirme yapacağız. Genç ve dinamik kadro hedefimiz var. Transfer sadece oyuncu almak değil. Elimde geniş ve güçlü bir kadro var."

"Gençliğimdeki futbolcu gibi önce ulusal, daha sonra uluslararası hedeflerim var. Bu ülkenin en büyük teknik direktörlerinden biri olarak Avrupa'ya gitmek isterim. Özellikle spesifik bir lig, ülke söylemek doğru olmaz. Şu an biz Başakşehir'in derdine düşmüş durumdayız, dolayısıyla hedefimiz öncelikle Başakşehir'in başarısı."

"Newcastle benden sonra ikinci kez satıldı. Oranın farklı bir kültürü var. Bir Geordie'nin kulübü almasını isterdim. Ancak dünya futbolunun da farklı gerçekleri var."