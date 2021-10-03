Haberler Başakşehir SON DAKİKA SPOR HABERİ - Medipol Başakşehir teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirdi!

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Medipol Başakşehir teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirdi!

Son dakika spor haberi... Son olarak Fenerbahçe'de antrenörlük görevi yürüten Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü oldu. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 16:01 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 16:20
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Medipol Başakşehir teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirdi!

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

İstanbul ekibi, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmıştı.

SON DAKİKA