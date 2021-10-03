SON DAKİKA SPOR HABERİ - Emre Belözoğlu'dan flaş itiraf! "2 gün boyunca ağladık"

Futbolu geçen sezon bırakan ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini de üstlenen Emre Belözoğlu, katıldığı bir televizyon programında flaş bir itirafta bulundu.

Sunucunun Emre Belözoğlu'ndan ilginç bir hikayesini anlatmasını istemesi üzerine Belözoğlu, Bursaspor'a kaybedilen şampiyonluk gecesiyle ilgili dikkat çeken bir anı anlattı.

Belözoğlu şunları söyledi:

"O gün iki gün boyunca ağladık. 2010 şampiyonluğunda anonsçunun kurbanı olduk. Maçın 2-2 bittiği anons edildi. Taraftar sahaya indi. Kalabalığa gelemedim ve bayıldım. Ayıldım, şampiyon Bursa. Bayıldığımda şampiyonduk, etrafıma bakıyorum bir sessizlik var. Başkan Aziz Yıldırım şampiyon Bursa dedi. Dedim bu bir rüya."