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SON DAKİKA SPOR HABERİ - Emre Belözoğlu'dan flaş itiraf! "2 gün boyunca ağladık"

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de futbolu bırakan ve kısa bir süre teknik direktörlük görevini yürüttükten sonra Sarı-Lacivertli camiaya veda eden Emre Belözoğlu, uzun bir sürenin ardından ekranlara çıktı. Kendisinden ilginç bir hikayesini anlatması istenen Belözoğlu, şampiyonluk gecesiyle ilgili flaş bir itirafta bulundu. İşte o sözler... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 15:25
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Emre Belözoğlu'dan flaş itiraf! "2 gün boyunca ağladık"

Futbolu geçen sezon bırakan ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini de üstlenen Emre Belözoğlu, katıldığı bir televizyon programında flaş bir itirafta bulundu.

Sunucunun Emre Belözoğlu'ndan ilginç bir hikayesini anlatmasını istemesi üzerine Belözoğlu, Bursaspor'a kaybedilen şampiyonluk gecesiyle ilgili dikkat çeken bir anı anlattı.

Belözoğlu şunları söyledi:

"O gün iki gün boyunca ağladık. 2010 şampiyonluğunda anonsçunun kurbanı olduk. Maçın 2-2 bittiği anons edildi. Taraftar sahaya indi. Kalabalığa gelemedim ve bayıldım. Ayıldım, şampiyon Bursa. Bayıldığımda şampiyonduk, etrafıma bakıyorum bir sessizlik var. Başkan Aziz Yıldırım şampiyon Bursa dedi. Dedim bu bir rüya."

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