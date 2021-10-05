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SON DAKİKA SPOR HABERİ - Barcelona'da Ronald Koeman krizi! Tazminat...

Son dakika spor haberi... Barcelona'da alınan kötü sonuçların ardından koltuğu sallanan, Ronald Koeman'ın sözleşmesinin feshedilmesi durumunda 30 Haziran tarihine kadar 12 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalacak. İşte detaylar...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 09:52
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Barcelona'da Ronald Koeman krizi! Tazminat...

Barcelona'da kötü gidişatın ardından takımdan ayrılması beklenen Ronald Koeman için "resmi hamle" yapılmamasının nedeni ortaya çıktı. Ekonomik sorunları olan Barcelona, Hollandalı teknik adamı gönderirse ciddi bir tazminatla karşı karşıya kalacak.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Katalan ekibi, Koeman'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesi durumunda 30 Haziran tarihine kadar 12 milyon Euro tazminat ödemek zorunda.

Barça'nın bu ödemeyi yapmaması durumunda gelecek sezon yeni bir teknik adamla anlaşmasının önünün de regülasyonlarla kapandığı kaydedildi.

Koeman'ın Barcelona'daki mevcut sözleşmesi sezon sonuna kadar sürüyor.

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