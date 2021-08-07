Haberler Barcelona Son dakika spor haberi: Lionel Messi ayrılığı sonrası Antoine Griezmann’a şok tepki! "Defol git"

Son dakika spor haberi: Lionel Messi ayrılığı sonrası Antoine Griezmann’a şok tepki! "Defol git"

Son dakika spor haberi... İspanyol devi Barcelona'nın süper yıldız Lionel Messi ile yollarını ayırlmasının yankıları sürüyor. Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta ayrılık sonrası takımın geleceğini kurtardıklarının altını çizerken "Bu kulüp her şeyin ve herkesin ötesindedir" yorumunu yaptı. Öte yandan ayrılık sonrası taraftarlar yıldız isim Antoine Griezmann'a da büyük tepki gösterdi. İşte detaylar...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:25
Son dakika spor haberi: Lionel Messi ayrılığı sonrası Antoine Griezmann’a şok tepki! "Defol git"

Barcelona ile Lionel Messi arasındaki 21 yıllık dönem resmen sona erdi. Kulüp başkanı Joan Laporta, dün itibariyle basın mensuplarının karşısına çıkarak son durumu değerlendirdi ve Messi'nin ayrılığının geri döndürülemeyecek bir durumda olduğunu belirtti.

Son dakika spor haberi: Lionel Messi ayrılığı sonrası Antoine Griezmann’a şok tepki! "Defol git"
"BARCELONA ADINA EN İYİSİNİ YAPTIK"
Messi ile ilgili tüm detayları paylaşan ve vedanın perde arkasını anlatan Joan Laporta tüm sorulara açıklık getirdi: Messi, Barcelona'da tarih yazdı. Kulüp tarihinin en başarılı oyuncusu. Ancak bugünden itibaren Barcelona'da yeni bir dönem başlıyor. Messi, Barcelona'yı sevdiğini defalarca kez gösterdi. Kökleri Barcelona'ya dayanan biri. Kişisel olarak çok üzgünüm ama Barcelona adına en iyisini yaptık.
Son dakika spor haberi: Lionel Messi ayrılığı sonrası Antoine Griezmann’a şok tepki! "Defol git"
"MESSI'YI TUTABİLMEK İÇİN 50 YILLIK..."
Messi'yi tutabilmek için Barcelona'nın televizyon haklarını 50 yıl boyunca boyunca ipotek altına almam gerekirdi. Bunu kimse için yapmak istemem. Biz 122 yıllık bir kulübüz. Messi'ye sonsuza dek minnettar olacağız ama kulüp her şeyden ötedir.
Son dakika spor haberi: Lionel Messi ayrılığı sonrası Antoine Griezmann’a şok tepki! "Defol git"
"MESSI KALMAK İSTEDİ"
Bu kulüp 100 yılı devirmiştir ve her şeyin ve herkesin ötesindedir. Tarihin en iyi futbolcusundan bile. Messi kalmak istedi, biz de kalmasını istedik. Bu önemliydi. Tüm görüşmelerden sonra rakamlara baktık ve 'yeter' dememiz gereken bir an geldi. La Liga'nın koyduğu kurallara uymamız gerekiyordu. Korkunç bir miras devraldık. Oyuncu maaşları, kulüp gelirlerinin yüzde 110'u durumunda. Messi'ye verecek maaş boşluğumuz yok. La Liga'nın koyduğu limitler bizi kısıtlıyor.
Son dakika spor haberi: Lionel Messi ayrılığı sonrası Antoine Griezmann’a şok tepki! "Defol git"
'DEFOL GRIEZMANN'
Lionel Messi'nin ayrılığının resmileşmesi sonrası Barcelona taraftarları kulüp tesisleri ve Nou Camp'ın önünde toplandı. Dünkü antrenman öncesi bazı taraftarlar Antoine Griezmann'a tepki gösterdi.
Son dakika spor haberi: Lionel Messi ayrılığı sonrası Antoine Griezmann’a şok tepki! "Defol git"
"MESSI SENİN YÜZÜNDEN AYRILDI"
Griezmann arabasıyla tesislere girerken, "Defol git bu kulüpten. Messi senin yüzünden ayrıldı" diyerek çıkıştı. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle tepkiler çok büyümedi. Messi'nin 2 sezon önce Atletico Madrid'den gelen Griezmann ile anlaşamadığı ve takımda istemediği biliniyordu.
Son dakika spor haberi: Lionel Messi ayrılığı sonrası Antoine Griezmann’a şok tepki! "Defol git"
'MESSİ'SİZ DÖNEME HAZIRIZ'
Barcelona'nın Lionel Messi'siz yeni döneme hazır olduğunu belirten Başkan Joan Laporta, "Messi sonrası dönemde Barcelona'nın çok başarılı olmasını istiyoruz ve olacağına da inanıyoruz. Her zamankinden daha fazla motiveyiz. Barcelona, Messi olmasa da oynadığı futbolla insanlara zevk vermeye devam edecek. Messi sonrası dönemi 2 yıl içinde başlatmayı planlıyorduk. Öne çekmek zorunda kaldık" diye konuştu.
Son dakika spor haberi: Lionel Messi ayrılığı sonrası Antoine Griezmann’a şok tepki! "Defol git"
'TEKLİFLER ALDI'
Başkan Joan Laporta, Lionel Messi'nin çeşitli takımlardan teklifler aldığını vurgulayarak, aldıkları karardan geri dönülmeyeceğini belirtti. Laporta, "İnsanları umutlandırmak istemem. Görüşmeler sırasında Messi, başka takımlardan da teklifler aldı. Messi'nin seçeneklerini değerlendirmesi için zamana ihtiyacı var" dedi.
Son dakika spor haberi: Lionel Messi ayrılığı sonrası Antoine Griezmann’a şok tepki! "Defol git"
'VEDA' MANŞETLERİ
Messi ile Barcelona arasındaki tarihi veda gazete manşetlerine de yansıdı. Sadece İspanya'da değil tüm dünyada manşetlere Messi ve Barcelona çıktı.2000 yılından bu yana Katalan kulübünde yer alan Arjantinli futbolcunun, dünya futbol tarihini adeta yeniden yazdığı belirtildi.İspanya'da hem spor hem de günlük siyasi gazeteler tek manşeti Messi'den gördü.
Son dakika spor haberi: Lionel Messi ayrılığı sonrası Antoine Griezmann’a şok tepki! "Defol git"
PSG-MESSİ GÖRÜŞMESİ
Fransa'da artık tüm gözler PSG-Messi transfer görüşmelerine çevrildi. L'Equipe'te yer alan habere göre, PSG, Arjantinli yıldızla resmen temasa geçti. Fransız kulübü, Messi'ye 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık net 40 milyon euro maaş önerdi.
Son dakika spor haberi: Lionel Messi ayrılığı sonrası Antoine Griezmann’a şok tepki! "Defol git"
EYFEL KULESİNİ KİRALADI
RMC Sport'ta ise PSG'nin 10 Ağustos için Eyfel Kulesi'ni kiraladığı ve Messi transferini buradan açıklamak istediği kaydedildi. Messi'nin de PSG'ye gitmek istediği vurgulandı.
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