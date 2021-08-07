Son dakika spor haberi: Lionel Messi ayrılığı sonrası Antoine Griezmann’a şok tepki! "Defol git"

Barcelona ile Lionel Messi arasındaki 21 yıllık dönem resmen sona erdi. Kulüp başkanı Joan Laporta, dün itibariyle basın mensuplarının karşısına çıkarak son durumu değerlendirdi ve Messi'nin ayrılığının geri döndürülemeyecek bir durumda olduğunu belirtti.
"BARCELONA ADINA EN İYİSİNİ YAPTIK"
Messi ile ilgili tüm detayları paylaşan ve vedanın perde arkasını anlatan Joan Laporta tüm sorulara açıklık getirdi: Messi, Barcelona'da tarih yazdı. Kulüp tarihinin en başarılı oyuncusu. Ancak bugünden itibaren Barcelona'da yeni bir dönem başlıyor. Messi, Barcelona'yı sevdiğini defalarca kez gösterdi. Kökleri Barcelona'ya dayanan biri. Kişisel olarak çok üzgünüm ama Barcelona adına en iyisini yaptık.
"MESSI'YI TUTABİLMEK İÇİN 50 YILLIK..."
Messi'yi tutabilmek için Barcelona'nın televizyon haklarını 50 yıl boyunca boyunca ipotek altına almam gerekirdi. Bunu kimse için yapmak istemem. Biz 122 yıllık bir kulübüz. Messi'ye sonsuza dek minnettar olacağız ama kulüp her şeyden ötedir.