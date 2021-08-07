Son dakika spor haberi: Lionel Messi ayrılığı sonrası Antoine Griezmann’a şok tepki! "Defol git"

Barcelona ile Lionel Messi arasındaki 21 yıllık dönem resmen sona erdi. Kulüp başkanı Joan Laporta , dün itibariyle basın mensuplarının karşısına çıkarak son durumu değerlendirdi ve Messi'nin ayrılığının geri döndürülemeyecek bir durumda olduğunu belirtti.

"BARCELONA ADINA EN İYİSİNİ YAPTIK"