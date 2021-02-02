Sadakat 39 milyon euro!

Kontratı ortaya çıkan Messi, 15 Temmuz’a kadar Barcelona’da kalırsa sadakat bonusu kazanacak.
Barcelona HaberleriGiriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 23:39Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 06:50
Futboldünyası Messi'nin 2017'de Barcelona ile yaptığı sözleşmeyle çalkalanıyor. El- Mundo, 4 sezon için brüt 555 milyon 237 bin 619 euro ödeneceğini duyurmuştu. 33 yaşındaki yıldızın, "sözleşmesini tamamlayıp, kulübe sadakatini göstermesinden" dolayı prime hak kazanacağı ve 15 Temmuz'a kadar kendisine 38 milyon 964 bin 977 euro ödeme yapılacağı bilgisi de gündeme oturdu.