Barcelona'da erteleme

Barcelona'da 24 Ocak Pazar günü yapılacak başkanlık seçimi, vakaların artışı nedeniyle ertelendi. Bartomeu'nun, Messi krizi nedeniyle istifa ettiği Barça'da, Laporta, Font ve Freixa başkanlığa aday olmuştu.
Barcelona HaberleriGiriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 00:05Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 06:50
Barcelona'da 24 Ocak Pazar günü yapılacak başkanlık seçimi, vakaların artışı nedeniyle ertelendi. Bartomeu'nun, Messi krizi nedeniyle istifa ettiği Barça'da, Laporta, Font ve Freixa başkanlığa aday olmuştu.