Haberler Barcelona Barcelona'da erteleme

'da erteleme

'da 24 Ocak Pazar günü yapılacak başkanlık seçimi, vakaların artışı nedeniyle ertelendi. Bartomeu'nun, krizi nedeniyle istifa ettiği 'da, Laporta, Font ve Freixa başkanlığa aday olmuştu.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 00:05 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 06:50
Barcelona'da erteleme

'da 24 Ocak Pazar günü yapılacak başkanlık seçimi, vakaların artışı nedeniyle ertelendi. Bartomeu'nun, krizi nedeniyle istifa ettiği 'da, Laporta, Font ve Freixa başkanlığa aday olmuştu.

SON DAKİKA