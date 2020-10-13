Haberler Barcelona Barcelona'da Messi'den sonra Ter Stegen krizi patlak verdi!

'da 'den sonra krizi patlak verdi!

'da Başkan ile sorun yaşayan oyuncular arasına Alman kaleci Marc-Andre de katıldı. 2014 yılında Borussia M'Gladbach'tan Barcelona'ya transfer olan deneyimli kalecinin sözleşme yenileme tekliflerini yanıtsız bıraktığı iddia ediliyor.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 11:15 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 11:59
Barcelona'da Messi'den sonra Ter Stegen krizi patlak verdi!

Geçtiğimiz sezon Lizbon'da oynanan karşılaşmasında alınan 8-2'lik mağlubiyet sonrası yönetimle yaşadığı sıkıntıları da neden göstererek takımdan ayrılmayı düşünen , Katalan ekibinde krize neden olmuştu.

'da Başkan ile yaşadığı sıkıntılarla gündemden düşmeyen Messi'nin ayrılık krizi mutlu sonla bitse de takımda yeni bir sözleşme krizi patlak verdi.

2014 yılında Borussia M'Gladbach takımından 12 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Alman kaleci Marc-Andre , kendisiyle yapılan sözleşme yenileme tekliflerini yanıtsız bırakıyor.

basınında yer alan habere göre adı İngiliz kulüpleriyle adı anılan 28 yaşındaki kaleci, 2022 yılında sona erecek sözleşmesini maaş iyileştirmesine rağmen kabul etmedi.

Tarafların ilerleyen günlerde bir görüşme daha gerçekleştirmesi beklenirken, sonuç çıkmaması halinde oyuncunun devre arasında 'nin yolunu tutabileceği konuşuluyor.


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