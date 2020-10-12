Haberler Barcelona Felix Magath'tan Pep Guardiola'yı kızdıran sözler! "Messi olmasaydı..."

'tan 'yı kızdıran sözler! "Messi olmasaydı..."

'in eski teknik direktörü , ile büyük başarılara imza atan 'yı kızdıracak açıklamalarda bulundu. 67 yaşındaki teknik adam, " olmasaydı, Guardiola'nın sistemi bu kadar başarılı olamazdı" dedi.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 17:56
Felix Magath'tan Pep Guardiola'yı kızdıran sözler! "Messi olmasaydı..."

Bir dönem 'i de çalıştıran ünlü Alman , Teknik Direktörü Pep Gaurdiola hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

67 yaşındaki teknik adam, 'nın Guardiola döneminde elde ettiği başarılarda en büyük pay sahibi olarak 'yi gösterdi.

"GUARDIOLA DEĞİL, MESSI KAZANDI!"

Sport Bild'e demeç veren Felix Magath, "Barcelona'daki en büyük başarıları Guardiola değil, Messi kazandı. Messi olmasaydı, bu sistem Guardiola için hiçbir zaman bu kadar başarılı olmazdı. Aksi olsaydı, Manchester City ve Bayern Münih'de de benzer başarılar alırdı" dedi.

Barcelona, Guardiola'nın teknik direktörlük görevine getirildiği ilk sezon olan 2008-09'da , Copa del Rey ve Şampiyonlar Ligi kupalarının tamamını kazanmıştı.

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