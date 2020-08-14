Barcelona'da Umtiti'nin corona virüsü testi pozitif çıktı!
İspanyol devi Barcelona'da yıldız savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin corona virüsü test sonucu pozitif çıktı. Katalan ekibinden yapılan açıklamada, oyuncunun sağlının yerinde olduğu ve evinde karantinaya alındığı belirtildi.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Katalan ekibinde Fransız stoper Samuel Umtiti'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Barcelona'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Samuel Umtiti'nin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Semptom göstermeyen oyuncumuzun sağlığı yerindedir ve oyuncu evinde karantinaya alınmıştır.
- 14.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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