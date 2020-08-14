Barcelona'da Umtiti'nin corona virüsü testi pozitif çıktı!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Katalan ekibinde Fransız stoper Samuel Umtiti'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.



Barcelona'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Samuel Umtiti'nin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Semptom göstermeyen oyuncumuzun sağlığı yerindedir ve oyuncu evinde karantinaya alınmıştır.