Barcelona'da Umtiti'nin corona virüsü testi pozitif çıktı! - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Barcelona Barcelona'da corona şoku! Yıldız ismin test sonucu pozitif

'da Umtiti'nin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Barcelona'da Umtiti'nin corona virüsü testi pozitif çıktı!

İspanyol devi 'da yıldız savunma oyuncusu 'nin corona virüsü test sonucu pozitif çıktı. Katalan ekibinden yapılan açıklamada, oyuncunun sağlının yerinde olduğu ve evinde karantinaya alındığı belirtildi.

ekiplerinden 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Katalan ekibinde Fransız stoper 'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Barcelona'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Samuel Umtiti'nin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Semptom göstermeyen oyuncumuzun sağlığı yerindedir ve oyuncu evinde karantinaya alınmıştır.

  1. 14.08.2020
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