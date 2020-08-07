Barcelona'nın Çağlar rüyası!

Kısa bir süre önce İngiliz ekibiyle görüşmelere başlayan Barça'nın, bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Kulüplerin bonservis bedelinde anlaşması halinde; milli futbolcu, Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. 21 milyon euro'ya Leicester'a gelen Çağlar, 2 sezondur İngiliz ekibinde forma giyiyor.



BU SEZON ŞOV YAPTI

Menemenspor, Bucaspor ve Altınordu'da aldığı alt yapı eğitimi sonrası 2014 yılında Altınordu A takımına yükselen Çağlar, 2016'da 2.6 milyon Euro karşılığında Freiburg'a transfer oldu. 2 sezon önce geldiği Leicester'da geçen yıl kendini gösteren 24 yaşındaki stoper, 42 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. Transferin tamamlanması halinde genç savunma oyuncusu, İspanyol ekibinde top koşturan 3'üncü Türk futbolcu olacak. Barcelona'da daha önce Rüştü Reçber ve Arda Turan forma giymişti.



24 yaşındaki stoper, geçtiğimiz yıl Leicester'da 42 maça çıktı. 1 kez ağları sarstı, 1 de asist yaptı.