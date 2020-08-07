Barcelona'nın Çağlar rüyası!
Bu sezon Leicester City formasıyla harikalar yaratan Çağlar Söyüncü'nün son talibi Barcelona oldu. Katalanlar'ın milli yıldız için 40 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
Kısa bir süre önce İngiliz ekibiyle görüşmelere başlayan Barça'nın, bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Kulüplerin bonservis bedelinde anlaşması halinde; milli futbolcu, Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. 21 milyon euro'ya Leicester'a gelen Çağlar, 2 sezondur İngiliz ekibinde forma giyiyor.
BU SEZON ŞOV YAPTI
Menemenspor, Bucaspor ve Altınordu'da aldığı alt yapı eğitimi sonrası 2014 yılında Altınordu A takımına yükselen Çağlar, 2016'da 2.6 milyon Euro karşılığında Freiburg'a transfer oldu. 2 sezon önce geldiği Leicester'da geçen yıl kendini gösteren 24 yaşındaki stoper, 42 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. Transferin tamamlanması halinde genç savunma oyuncusu, İspanyol ekibinde top koşturan 3'üncü Türk futbolcu olacak. Barcelona'da daha önce Rüştü Reçber ve Arda Turan forma giymişti.
24 yaşındaki stoper, geçtiğimiz yıl Leicester'da 42 maça çıktı. 1 kez ağları sarstı, 1 de asist yaptı.
- 7.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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