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22 Mart 2020, Pazar
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Son dakika corona virüs haberi: sakallarını kesti

Son dakika corona virüs haberi: Lionel Messi sakallarını kesti

'nın süperstarı , bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına karşı sakallarını kesti. sakalların virüse karşı ciddi bir risk olduğunu açıklamıştı.

devi 'nın Arjantinli süperstarı , sakallarını kesti. Yıldız futbolcunun eşi Antonella, Messi'nin, koronavirüs salgınına karşın maske takmayı kolaylaştırması için sakallarını kestiğini duyurdu.

Antonella, açıklamasında, "Messi'nin sakalları, koruyucu maske takmayı zorlaştırıyor. Birçok sağlık çalışanı, sakallarını kesti. Messi de onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için bu hareketi yaptı." ifadelerini kullandı.

İSPANYOL BASINI: "SAKAL CİDDİ RİSK"
, sakal bırakan kişilerin için ciddi bir koronavirüs riski taşıdığını iddia etti.

Virüsün sakallara yapışma olasılığının daha fazla olduğunu belirten İspanyol basını, sakal bırakan insanların, yüzlerine daha sık dokunma eğilimi gösterdiğini vurguladı.

  1. 22.03.2020
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