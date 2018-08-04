Barcelona Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Arturo Vidal'in transferini içeren 3 yıllık anlaşmanın kısa süre sonra yapılacak sağlık kontrolleriyle resmileşeceği belirtildi.

Açıklamada transfer bedeline ilişkin bilgiye yer verilmese de İspanya'da yayımlanan Marca gazetesi, 18 milyon avro ve 3 milyon avro bonus üzerinden anlaşma sağlandığını yazdı.

Şili asıllı 31 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih'ten önce 2011-2015 yıllarında Juventus forması giymişti.



