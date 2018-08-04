İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Arturo Vidal'in transferi için Bundesliga takımlarından Bayern Münih ile anlaşma sağladı.
Barcelona Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Arturo Vidal'in transferini içeren 3 yıllık anlaşmanın kısa süre sonra yapılacak sağlık kontrolleriyle resmileşeceği belirtildi.
Açıklamada transfer bedeline ilişkin bilgiye yer verilmese de İspanya'da yayımlanan Marca gazetesi, 18 milyon avro ve 3 milyon avro bonus üzerinden anlaşma sağlandığını yazdı.
Şili asıllı 31 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih'ten önce 2011-2015 yıllarında Juventus forması giymişti.
- 4.8.2018 09:02
-
Feda eşittir Vefa
Toplam 1
Yorum
canfb volkan'a imzalatılan sözleşme de çok güzel 20maça çıkarsa otomatik 1 sene uzuyor volkan'ın sadece formunu korumayı düşünmesini sağladılar.
-
Fenerbahçe'de gençlik operasyonu devam ediyor! Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı imzayı attı
Toplam 2
Yorum
ömür aziz yıldırım, aykut kocaman ve ekibini mumla arayacağız.yazık ki vaziyet bunu gösteriyor.
-
Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 10
Yorum
gokkuş gönder demesi kolay parasını ödemesi zor tamda basının istediği gibi konuşmayın cimbomluya boş konuşma yakışmaz
Arturo Vidal Barcelona'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.