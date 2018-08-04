Arturo Vidal Barcelona'da – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'da

    Arturo Vidal Barcelona'da

    () ekiplerinden , 'in transferi için Bundesliga takımlarından ile anlaşma sağladı.

    Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 'in transferini içeren 3 yıllık anlaşmanın kısa süre sonra yapılacak sağlık kontrolleriyle resmileşeceği belirtildi.

    Açıklamada bedeline ilişkin bilgiye yer verilmese de İspanya'da yayımlanan Marca gazetesi, 18 milyon avro ve 3 milyon avro bonus üzerinden anlaşma sağlandığını yazdı.

    Şili asıllı 31 yaşındaki futbolcu, 'ten önce 2011-2015 yıllarında forması giymişti.

    Arturo Vidal

    1. 4.8.2018 09:02
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