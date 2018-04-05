Valverde'den Cengiz açıklaması!

Cengiz Ünder'in sakatlığını sebebiyle oynayamadığı, Barcelona'nın Roma karşısında 4-1 galip geldiği karşılaşma sonrası konuşan 54 yaşındaki teknik adam "Cengiz Ünder çok genç bir oyuncu. Çok iyi bir sezon geçiriyor ve önemli goller atıyor. Oynayacağını tahmin ediyorduk, oynamaması bize sürpriz oldu. İyi bir sezon geçirdiği için kendisini tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Roma'nın tek golünü kaydeden Boşnak santrafor Edin Dzeko ise ''Cengo'ya bayılıyorum. Çok genç, harika bir insan, harika bir oyuncu. İtalya onun için çok iyi bir yer. Dil öğreniyor, kendini geliştiriyor. Gelecekte çok daha iyi olacak!'' ifadelerini kullandı.

Barcelona ile Roma arasındaki çeyrek final rövanş mücadelesi 10 Nisan Salı akşamı oynanacak. Rövanş mücadelesinde Cengiz'in sakatlığını atlatıp oynaması bekleniyor.