Centilmen BARCA – Fotomaç – 27 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Centilmen BARCA

    Centilmen BARCA

    'nın transfer listesinin başındaki Fransız forvet Griezmann'la ilgili ilginç bir haber İspanyol basınından geldi.

    'nın transfer listesinin başındaki Fransız forvet Griezmann'la ilgili ilginç bir haber İspanyol basınından geldi. AS gazetesi; Katalan devinin, Griezmann transfer talebinde bulunana kadar girişim yapılmayacağına dair 'le centilmenlik anlaşmasına vardığını iddia etti. 27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde kararını 'ndan önce vereceğini söylemişti.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Centilmen BARCA haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN