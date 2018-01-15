10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Barcelona'nın 12 milyon euro'luk yeni transferi Yerry Mina, bundan 3 yıl önce Antalya'ya gelmiş ve kamp yapan bir takım tarafından denenmiş ancak 10 bin euro ödememek için geri gönderilmişti. Mina'nın şimdi serbest kalma bedeli 100 milyon euro...
Barcelona 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Kolombiyalı Yerry Mina'yı kadrosuna kattı. Mina'nın öyküsü aslında Antalya'ya kadar uzanıyor 12 milyon euro'ya Palmeiras'tan transfer edilen 23 yaşındaki defans oyuncusu, Katalan ekibinin tarihindeki ilk Kolombiyalı futbolcu oldu.
Barcelona Kulübü, imza töreni düzenlediği Yerry Mina'nın serbest kalma bedelini 100 milyon euro olarak belirlemişti. Şimdi 100 milyon euro değeri olan Mina, bundan 3 yıl önce 10 bin euro vermemek için Antalya'dan gönderilmişti.
Bu iddia Rumen gazeteci Emanuel Roşu'ya ait. Guardian, Goal, BBC gibi medya organları için çalışan Roşu, Katalan ekibine geçtiğimiz gün imza atan Kolombiyalı Yerry Mina'nın ilginç hikayesini anlattı. Roşu, bundan 3 yıl önce Yerry Mina'nın Antalya'ya geldiğini duyurdu. Devre arası kamp dönemi için birçok takım Antalya'ya geliyordu. Kendine takım bulmaya çalıyan Mina, kamp yapan Romanya takımlarından FC Vaslui tarafından denemeye alındı. Rumen yetkililer Mina'yı beğendi. Ancak oyuncu için yapılması gereken 10 bin euro'luk ödemeyi Vaslui'nin eski başkanı reddetti ve transferi iptal etti ve transfer gerçekleşmedi.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:49
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Trabzonspor, KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
TS61 Yazık giden paralara para yapan futbolcuları satın 1 2 sene genç kadroyla oynayın düşersekte düşelim külübün batmasındır iyidir bak başakseh
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Sosyal medyada Arda krizi!
Toplam 6
Yorum
Fidan Yazık ne hale düştük işte bu yüzden fazla ileriye giden ok galer e bakın verır bayıl real madride modric Reale da kabuk değiştirin bırakın
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Trabzon'un yıldızına dev teklif! Valencia...
Toplam 12
Yorum
TS Hemen satin.
10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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