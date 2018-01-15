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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...

    10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...

    'nın 12 milyon euro'luk yeni transferi , bundan 3 yıl önce Antalya'ya gelmiş ve kamp yapan bir takım tarafından denenmiş ancak 10 bin euro ödememek için geri gönderilmişti. Mina'nın şimdi serbest kalma bedeli 100 milyon euro...

    12 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Kolombiyalı 'yı kadrosuna kattı. Mina'nın öyküsü aslında Antalya'ya kadar uzanıyor 12 milyon euro'ya Palmeiras'tan edilen 23 yaşındaki defans oyuncusu, Katalan ekibinin tarihindeki ilk Kolombiyalı futbolcu oldu.

    Barcelona Kulübü, imza töreni düzenlediği Yerry Mina'nın serbest kalma bedelini 100 milyon euro olarak belirlemişti. Şimdi 100 milyon euro değeri olan Mina, bundan 3 yıl önce 10 bin euro vermemek için Antalya'dan gönderilmişti.

    Bu iddia Rumen gazeteci Emanuel Roşu'ya ait. Guardian, Goal, BBC gibi medya organları için çalışan Roşu, Katalan ekibine geçtiğimiz gün imza atan Kolombiyalı Yerry Mina'nın ilginç hikayesini anlattı. Roşu, bundan 3 yıl önce Yerry Mina'nın Antalya'ya geldiğini duyurdu. Devre arası kamp dönemi için birçok takım Antalya'ya geliyordu. Kendine takım bulmaya çalıyan Mina, kamp yapan Romanya takımlarından tarafından denemeye alındı. Rumen yetkililer Mina'yı beğendi. Ancak oyuncu için yapılması gereken 10 bin euro'luk ödemeyi Vaslui'nin eski başkanı reddetti ve transferi iptal etti ve transfer gerçekleşmedi.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:49
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