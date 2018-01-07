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    07 Ocak 2018, Pazar
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    namağlup liderliğini sürdürdü

    Barcelona namağlup liderliğini sürdürdü

    İspanya Birinci Futbol Ligi'nin () 18. haftasında , sahasında Levante'yi 3-0 yendi.

    'da oynanan mücadeleye etkili başlayan , 12. dakikada 'da 400. maçına çıkan 'nin golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine karşılık vermek isteyen Levante, ani ataklarla pozisyon bulmaya çalışırken, Katalan ekibi 'in 37. dakika attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

    Maçta Levante'nin elde ettiği en önemli gol şansı, 64. dakikada Shaquell Moore'un ceza sahasından vuruşu oldu. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Messi'nin pasında topu filelere gönderen Paulinho, skoru belirleyen isim olurken, Barcelona sahadan 3-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla puanını 48'e çıkaran lider Barcelona, ligde ikinci sırada yer alan Atletico Madrid ile arasındaki 9 puanlık farkı da korudu.

    Öte yandan Suarez, 132 gole ulaşarak Samuel Eto'o'yu geçti ve Barcelona tarihinin en golcü yedinci oyuncusu oldu.

    Eylül ayında geçirdiği sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan Ousmane Dembele de ilk 11'de sahaya çıktı. Dembele, 67. dakikada yerini Nelson Semedo'ya bıraktı.

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:00
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