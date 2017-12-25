 Messi’den 4 rekor! – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Messi’den 4 rekor!

    Messi’den 4 rekor!
    Geçtiğimiz gün El Clasico'da Real Madrid'i 3-0 mağlup eden Barcelona'da Lionel Messi rekora doymuyor. Ezeli rakibiyle puan farkını maç fazlasıyla 14'e çıkaran Katalanlar'ın Arjantinli yıldızı, 14 asistle 'El Clasico tarihinin asist kralı' oldu, 25 golle El Clasico tarihinin en fazla gol atan futbolcusu unvanını kazandı. Tek kulüpte atılan en fazla gol rekorunu 526. golüyle kıran Messi, art arda 10 La Liga sezonunda 15'er golü geçen tek futbolcu oldu.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:58
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