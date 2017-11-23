Mesut'un transferi Arda'ya bağlı

Kısa süre önce Katalan radyosunun servis ettiği haberde Mesut Özil'in Ocak ayında Barcelona'yla 20 milyon € karşılığında 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürülmüştü.

Bu haberin ardından bu kez İspanyol AS gazetesi, internet sitesinden Mesut Özil'in transferiyle ilgili yayınladığı haberde transferin Arda Turan'a bağlı olduğunu belirtti.

Mesut Özil'in talep ettiği haftalık 370 bin €'luk ücreti ödeyebilmesi için Arda Turan'ın takımdan gönderilmesi ve mali yükün azaltılması gerektiğin ifade eden İspanyollar, aksi taktirde Katalan devinin transferi gerçekleştiremeyeceğini dile getirdi.



