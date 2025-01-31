UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takımlı lig aşamasının 8'inci ve son haftası 18 karşılaşma ile tamamlandı. Mücadelelerin ardından son 16 turuna yükselen ilk takımlar belli olurken, play-off oynayacak takımlar da netleşti.

İlk 8 içerisinde yer alan; Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Totthenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos ve Rangers son 16 biletini aldı.

9 ile 24 arasında sıralanan; Bodo/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Midtjylland, Union Saint-Gilloise, PAOK, Twente ve Fenerbahçe play-off turunda yer alırken; Sporting Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag, Malmö, Rigas Skola, Ludogorets Razgrad, Dynamo Kiev, Nice ve Karabağ ise UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİBİ BELLİ OLDU

Kura sonucu Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Az Alkmaar oldu. Galatasaray ilk maçını deplasmanda rövanşı ise İstanbul'da oynayacak.

Fenerbahçe'nin ise UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Anderlecht oldu. Fenerbahçe ilk maçını İstanbul'da rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

İlk maçlar 13 Şubat'ta, rövanş maçları 20 Şubat'ta oynanacak.

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