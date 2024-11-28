Beşiktaş 1-3 Maccabi Tel Aviv | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatta 5. hafta heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Macaristan'da seyircisiz olarak oynanması kararlaştırılan mücadelede Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 skorla kazanan taraf Maccabi Tel Aviv oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 15. dakikasında Gabriel Paulista sakatlık yaşadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardınan maça devam etmek isteyen oyuncuya yaşadığı ağrı izin vermedi ve kenara alındı.

Dakika 18'da Paulista'nın yerine Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.

Dakika 23'te Maccabi Tel Aviv, Kanichowsky'nin golüyle 1-0 öne geçti ve sonradan yaptığı kutlama ile tepki çekti.

Rafa Silva, dakika 38'de skoru eşitleyen golü kaydetti.

GOOOLLL! Rafa Silvaaa!! Bir anda arkaya harika çıktı ve topu ağlara gönderdi! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/2pvJOJsk5b — TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024

Mücadelede sarı kart gören Masuaku, Bodo/Glimt deplasmanında cezalı duruma düştü.

Maccabi, ilk yarının uzatma dakikalarında yeniden öne geçti: 2-1.

Peretz'in golüyle Maccabi yeniden öne geçti. pic.twitter.com/elfRoUomTA — TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024

İkinci yarıda Tayyip Talha, Salih Uçan ve Ndour ikinci yarının başında Joao Mario, Uduokhai ve Rashica'nın yerine oyuna girdi.

BEŞİKTAŞ'TA ÜST ÜSTE TALİHSİZLİKLER

Siyah beyazlıların dakika 60'ta Ndour ile bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile iptal edildi. Ardından dakika 70'te kazanılan penaltıyı Immobile gole çeviremedi.

Maccabi Tel Aviv, 80. dakikada Patati'nin golü ile farkı 2'ye çıkardı.

Maccabi Tel Aviv farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/aicTd90Fg7 — TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024

MAÇ SONUCU: BEŞİKTAŞ 1-3 MACCABI TEL AVIV