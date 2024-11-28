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Haberler Beşiktaş Beşiktaş kazandığı penaltıdan yararlanamadı!

Beşiktaş kazandığı penaltıdan yararlanamadı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, mücadelenin 70. dakikasında penaltı kazandı. Ciro Immobile penaltıdan yararlanamadı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 22:24 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 00:17
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Beşiktaş kazandığı penaltıdan yararlanamadı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, mücadelenin 70. dakikasında penaltı kazandı. Semih Kılıçsoy'un çektiği suç Maccabi'li oyuncunun eline çarptığı gerekçesi ile hakem, penaltı noktasını gösterdi.

İŞTE PENALTI KAZANDIRAN POZİSYON

IMMOBILE PENALTIYI KAÇIRDI

Avrupa kupaları kariyerinde kullandığı 8 penaltıyı da gole çeviren Ciro İmmobile, bu grafiğini Beşiktaş'ta sürdüremedi. Kartal'ın Eintracht Frankfurt'u ağırladığı maçta penaltı vuruşundan faydalanamayarak Avrupa kupalarında bir ilk yaşayan İtalyan golcü, Maccabi Tel Aviv karşısında da bir penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

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