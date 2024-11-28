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Haberler UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv | CANLI (UEFA Avrupa Ligi)

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv | CANLI (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında temsilcilerimizden Beşiktaş, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 20:40
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Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv | CANLI (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı başladı. Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş, tarafsız sahada oynanması karar kılınan karşılaşmada Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ile 6 puan toplayan siyah beyazlılar, sıralamada 18. konumunda. Maccabi ise Avrupa'da henüz galibiyet ile tanışamadı ve 36 takımın katıldığı turnuvada 35. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVIV MAÇI 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Maccabi: Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel, Peretz, Overeem, Kanichowsky, Davida, Durgeman, Patati

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AVRUPA KUPALARINDA BEŞİKTAŞ

Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 249. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı.

Avrupa arenasında 332 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 377 gol gördü.

İSRAİL İLE 7. RANDEVU

Beşiktaş şu ana kadar 3 İsrail takımıyla toplam 6 kez karşı karşıya geldi ve oynadığı maçların hiçbirinde rakiplerine yenilmedi.

Siyah-beyazlı ekip, Maccabi Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in Hapoel Haifa ve Hapoel Beer Sheva takımlarıyla oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

1999'da Hapoel Haifa ile karşılaşan "Kara Kartal", rakibiyle 1-1 ve 0-0 berabere kalırken daha sonra İsrail takımlarıyla oynadığı 4 maçı da kazandı.

Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 ve 3-1'lik skorlarla yenen siyah-beyazlı ekip, Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçları da 5-1 ve 3-2 kazanmayı başardı.

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