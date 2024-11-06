BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Malmö galibiyetinin ardından Gabriel Paulista: Cuma günü oynadığımız maçta...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördünmü maçınca Malmö'yü ağırladı. Sahadan 2-1 galip ayrılan siyah beyazlılarda Gabriel Paulista açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"ZOR OLDU"

"Valencia uzun süre yaşadığım bir şehir. Orada bir doğa olayı yaşandı. En kısa sürede her şeyin yoluna girmesini, orada yakınlarını kaybeden insanlara başsağlığı diliyorum. Maç hakkında konuşacak olursam zor oldu. Rakibimiz iyi oynayan bir takımdı. Fiziksel olarak da bize zorluk çıkardılar. İyi direndik, iyi mücadele ettik ve 2-1 maçı kazandık.

"SAKATLIKTAN SONRA OYNADIĞIM İÇİN..."

Takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Takımla birlikte iyi iş çıkardık. Takımıma pozitif katkı sağladığımı düşünüyorum. Cuma günü oynadığımız maçta iyi bir enerjimiz yoktu. Bugün bu enerjiyi sahaya yansıttık. Ben kendimi iyi hissediyorum. Hocama bana forma şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Tabii ki uzun sakatlıktan sonra oynadığım için biraz yorgunum. Şimdi Başakşehir maçına hazırlanacağız."