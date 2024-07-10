Paksi - Corvinul Hunedoara maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Paksi - Corvinul Hunedoara maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Paksi ile Corvinul Hunedoara kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paksi - Corvinul Hunedoara maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PAKSI - CORVINUL HUNEDOARA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Paksi - Corvinul Hunedoara maçı 11 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.