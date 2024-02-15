UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu toplu sonuçları

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ayağı, sekiz karşılaşmayla tamamlandı.
Son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off rövanş karşılaşmaları, 21 ve 22 Şubat'ta oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray-Sparta Prag (Çekya): 3-2
Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya): 1-1
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Olimpik Marsilya (Fransa): 2-2
Young Boys (İsviçre)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-3
Milan (İtalya)-Rennes (Fransa): 3-0
Braga (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan): 2-4
Benfica (Portekiz)-Toulouse (Fransa): 2-1
Lens (Fransa)-Freiburg (Almanya): 0-0