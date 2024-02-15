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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu toplu sonuçları

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçları sekiz karşılaşmayla tamamlandı. İşte toplu sonuçlar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 01:22 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 01:45
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu toplu sonuçları

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ayağı, sekiz karşılaşmayla tamamlandı.

Son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off rövanş karşılaşmaları, 21 ve 22 Şubat'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Sparta Prag (Çekya): 3-2

Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya): 1-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Olimpik Marsilya (Fransa): 2-2

Young Boys (İsviçre)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-3

Milan (İtalya)-Rennes (Fransa): 3-0

Braga (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan): 2-4

Benfica (Portekiz)-Toulouse (Fransa): 2-1

Lens (Fransa)-Freiburg (Almanya): 0-0

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