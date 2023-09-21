SHERIFF ROMA CANLI İZLE | Sheriff - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

FC Sheriff - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. G Grubu'nda FC Sheriff ile Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Sheriff - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FC SHERIFF - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sheriff - Roma maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanacak.