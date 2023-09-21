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SHERIFF ROMA CANLI İZLE | Sheriff - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor.. G Grubu ilk maçında Moldova ekibi Sheriff sahasında İtalyan temsilcisi Roma ile karşı karşıya gelecek. İki takımın da hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak. Peki; Sheriff-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 15:42 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 15:42
SHERIFF ROMA CANLI İZLE | Sheriff - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

FC Sheriff - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. G Grubu'nda FC Sheriff ile Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Sheriff - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FC SHERIFF - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sheriff - Roma maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanacak.

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