PSV Eindhoven - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

PSV Eindhoven - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSV Eindhoven ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, PSV Eindhoven - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV EINDHOVEN - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSV Eindhoven - Arsenal maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN'de canlı yayınlanacak.

PSV EINDHOVEN - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSV Eindhoven

Benitez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Veerman, Sangare, Gutierrez; Simons, Til, Gakpo

Arsenal

Turner; Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney; Xhaka, Lokonga; Saka, Vieira, Jesus; Nketiah