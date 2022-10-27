Ludogorets - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Ludogorets - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ludogorets ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ludogorets - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LUDOGORETS - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ludogorets - Real Betis maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

LUDOGORETS - REAL BETIS MUHTEMEL 11'LER

Ludogorets

Padt; Cicinho, Verdon, Nedyalkov, Gropper; Piotrowski, Cafumana; Tekpetey, Cauly, Rick; Tissera

Real Betis

Bravo; Ruibal, Felipe, Pezzella, Miranda; Carvalho, Rodriguez; Rodri, Canales, Joaquin; Iglesias