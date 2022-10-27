Haberler UEFA Avrupa Ligi Ludogorets - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Ludogorets - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ludogorets ile Real Betis karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ludogorets - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 12:31 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 13:01
Ludogorets - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Ludogorets - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ludogorets ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ludogorets - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LUDOGORETS - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ludogorets - Real Betis maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

LUDOGORETS - REAL BETIS MUHTEMEL 11'LER

Ludogorets

Padt; Cicinho, Verdon, Nedyalkov, Gropper; Piotrowski, Cafumana; Tekpetey, Cauly, Rick; Tissera

Real Betis

Bravo; Ruibal, Felipe, Pezzella, Miranda; Carvalho, Rodriguez; Rodri, Canales, Joaquin; Iglesias

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