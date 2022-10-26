Haberler UEFA Avrupa Ligi Dan Petrescu'dan Sivasspor maçı yorumu! "Kazanmak istiyoruz"

Dan Petrescu'dan Sivasspor maçı yorumu! "Kazanmak istiyoruz"

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun maçında deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan CFR Cluj’da Teknik Direktör Dan Petrescu, “Sivasspor maçından sonra oynadığımız bütün maçları kazandık ve moral olarak iyi durumdayız. Maçı kazanmak istiyoruz” dedi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 20:08
Dan Petrescu'dan Sivasspor maçı yorumu! "Kazanmak istiyoruz"

CFR Cluj Teknik Direktörü Dan Petrescu, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Petrescu, "Sivasspor maçından sonra oynadığımız bütün maçları kazandık ve moral olarak iyi durumdayız. Maçı kazanmak istiyoruz. CFR Cluj'daki maçta da iyi oynadık ve şanssız bir şekilde yenildik ama yarın bu maçı kazanacağız. Kim kazanırsa grubu lider olarak bitirecektir" dedi.

Bir gazetecinin, "Türkiye ligini takip ediyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Petrescu, "Maçlara fazla bakamıyorum ama skorları takip ediyorum. En çok Kayserispor'a bakıyorum" yanıtını verdi.

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