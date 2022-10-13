Haberler UEFA Avrupa Ligi AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Larnaca - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Fenerbahçe canlı izle

AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Larnaca - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Fenerbahçe canlı izle

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, EAEK Larnaca deplasmanına konuk olacak. Sayılı saatlerin kaldığı karşılaşma öncesinde, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski'nin yöneteceği maç hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Larnaca - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 16:50 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 17:00
AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Larnaca - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Fenerbahçe canlı izle

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden sarı lacivetliler Güney Kıbrıs'ta AEK Larnaca'nın konuğu olacak. 4. hafta maçında kazanmak ve liderliğini namağlup sürdürmek isteyen sarı lacivertliler, karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamlarken AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

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AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı 13 Ekim Perşembe günü 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacıvertlılerde tedavileri devam eden Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra ağrıları nedeniyle İstanbul'da bırakılan Miha Zajc, AEK Larnaca karşısında forma giyemeyecek.

AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

AEK LARNACA: Piric, Rosale, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Oier, Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.

FENERBAHÇE :Altay, Osayi (Ferdi), Gustavo, Szalai, Alioski, İsmail, Crespo, Emre Mor, İrfan, Rossi, Batshuayi.

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