Haberler UEFA Avrupa Ligi PSV Eindhoven - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

PSV Eindhoven - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi birinci hafta maçında PSV Eindhoven ile Bodo Glimt karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSV Eindhoven - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 10:59 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 11:01
PSV Eindhoven - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

PSV Eindhoven - Bodo Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında PSV Eindhoven ile Bodo Glimt karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, PSV Eindhoven - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV EINDHOVEN - BODO GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSV Eindhoven - Bodo Glimt maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

PSV EINDHOVEN - BODO GLIMT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSV Eindhoven

Benitez; Max, Obispo, Ramalho, Teze; Gutierrez, Veerman, Sangare; Gakpo, Simons, El-Ghazi

Bodo Glimt

Haikin; Sampsted, Amundsen, Hoibraaten, Wembangomo; Vetlesen, Berg, Saltnes; Gronbaek, Salvesen, Mugisha

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