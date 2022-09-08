PSV Eindhoven - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

PSV Eindhoven - Bodo Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında PSV Eindhoven ile Bodo Glimt karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, PSV Eindhoven - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV EINDHOVEN - BODO GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSV Eindhoven - Bodo Glimt maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

PSV EINDHOVEN - BODO GLIMT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSV Eindhoven

Benitez; Max, Obispo, Ramalho, Teze; Gutierrez, Veerman, Sangare; Gakpo, Simons, El-Ghazi

Bodo Glimt

Haikin; Sampsted, Amundsen, Hoibraaten, Wembangomo; Vetlesen, Berg, Saltnes; Gronbaek, Salvesen, Mugisha