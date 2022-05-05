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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu!

Son dakika spor haberi: Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2. ve 3. büyük organizasyonları UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu. Avrupa Ligi'nde Rangers - Eintracht Frankfurt eşleşmesi yaşanırken, Konferans Ligi'nde ise Roma ve Feyenoord kozlarını paylaşacak.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 00:22
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final rövanşlarının ardından finale yükselen takımlar belli oldu.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FİNALİN ADI RANGERS - FRANKFURT!
İskoçya'nın Rangers takımı, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Alman ekibi Leipzig'i konuk etti.

Rangers, Tavernier'nin 19 ve Kamara'nın 24. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Leipzig 71. dakikada Nkunku ile umutlandı ancak Rangers, Lundstram'in 81. dakikadaki golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Eşleşmede rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Rangers, 2008'den sonra ikinci kez turnuvada adını finale yazdırdı.

FRANKFURT 42 YIL SONRA FİNALDE
Bir diğer Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ise deplasmanda 2-1 yendiği İngiliz kulübü West Ham United'ı ağırladı.

West Ham United'ın sol beki Cresswell'in 17. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından oyunun kontrolünü ele geçiren Eintracht Frankfurt, Borre'nin 26. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazandı.

Eintracht Frankfurt bu sonuçla şampiyon olduğu 1980'den sonra ikinci kez kupada finale çıktı.

UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.

İŞTE KONFERANS LİGİ'NDE FİNALİSTLER
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar, oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından belli oldu. Leicester City'yi saf dışı bırakan Roma ile Marsilya'yı eleyen Feyenoord, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar oldu.

Leicester City ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ilk maçın ardından, rövanş maçında rakibini kendi sahasında 1-0 mağlup eden İtalya temsilcisi Roma, adını finale yazdırdı.

İlk maçta kendi sahasında Marsilya'yı 3-2'lik skorla deviren Hollanda temsilcisi Feyenoord ise rövanş maçında deplasmanda rakibi ile 0-0 berabere kalarak finalde Roma'nın rakibi oldu.

Roma ile Feyenoord'u karşı karşıya getirecek olan UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Air Albania Stadyumu'nda oynanacak.

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