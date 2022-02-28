Haberler UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş N'Koudou'nun dönüşünü resmen açıkladı!

Beşiktaş N'Koudou'nun dönüşünü resmen açıkladı!

Beşiktaş, uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kevin N'Koudou'nun antrenmanlara başladığını resmen açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 14:57 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 15:01
Beşiktaş N'Koudou'nun dönüşünü resmen açıkladı!

Uzun bir aranın ardından takımla çalışmaya başlayan Georges Nkoudou'yu takım arkadaşları alkışlarla karşıladı.

Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışması ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş , Kayserispor maçı hazırlıklarını, yarın (1 Mart) saat 18.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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