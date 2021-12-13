UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! Galatasaray'ın rakibi...

UEFA AVrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci tamamlayan takımlar ile Şampiyonlar Ligi'nde 3. olan takımlar eşleşti.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Sevilla - Dinamo Zagreb
Atalanta - Olympiakos
Real Sociedad - Leipzig
Barcelona - Napoli
Zenit - Real Betis
Borussia Dortmund - Rangers
Sheriff - Braga
Porto - Lazio
TUR ATLAYAN TAKIMLAR GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİBİ OLACAK
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmelerinden tur atlayan takımlar son 16 turunda Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.
SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ 25 ŞUBAT'TA
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekiminin 25 Şubat 2022 tarihinde son 8 takımın belli olmasının ardından çekilmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17-24 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan play-off maçlarının ardından belli olacak.