Antwerp Olympiakos Avrupa Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

🔗CANLI SKOR - Antwerp-Olympiakos maçını takip etmek için tıklayın!

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardaki son maçlar oynanıyor... Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de bulunduğu D grubunda 2 puanla son sırada yer alan Belçika ekibi Royal Antwerp sahasında 9 puanlı grup ikincisi Olympiakos'u konuk edecek. Maç öncesi her iki takımda da eksik futbolcular var. İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...

📆ANTWERP-OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN? ⏰SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?📺

Antwerp'in sahasında Olympiakos'u konuk edeceği maç bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

📌İKİ TAKIMDA DA SAKAT OYUNCULAR VAR

Antwerp'te bu maç öncesi Koji Miyoshi'nin sakatlığı bulunurken Aurelio Buta, Bruny Nsimba ve Sander Coopman ise oynamaları şüpheli. Öte yandan takımda cezalı oyuncu bulunmuyor. Olympiakos'ta ise Michal Karbownik ile Konstantinos Fortounis'in sakatlıkları bulunuyor. Yunan ekibinde cezalı oyuncu bulunmuyor.

📝ANTWERP-OLYMPIAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

🔸Antwerp: Jean Butez; Abdoulaye Seck, Ritchie De Laet, Dinis Almeida, Bjorn Engels; Birger Verstraete, Alhassan Yusuf; Radja Naingollan, Manuel Benson, Vitor Fischer; Michael Frey

🔸Olympiakos: Tomas Vaclik; Oleg Reabciuk, Ousseynou Ba, Sokratis, Kenny Lala; Henry Onyekuru, Rony Lopes, Yann M'Vila, Mathieu Valbuena; Tiquinho Soares, Youssef El Arabi